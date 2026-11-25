25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Эта дата призвана привлечь внимание к одной из наиболее острых социальных проблем - насилию в отношении женщин, которое продолжает оставаться реальностью для миллионов людей во всем мире. Несмотря на принимаемые меры, домашнее насилие, физическое и психологическое давление, угрозы и другие формы жестокого обращения по прежнему представляют серьезную угрозу безопасности и жизни женщин.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1999 году. Дата 25 ноября была выбрана в память о сестрах Мирабаль, политических активистках, из Доминиканской Республики, убитых в 1960 году по приказу тогдашнего диктатора Рафаэля Трухильо. Их гибель стала одним из символов борьбы против насилия в отношении женщин.

Для Азербайджана эта тема также сохраняет особую актуальность, ведь домашнее насилие остается серьезной общественной проблемой, последствия которой нередко выходят за пределы семейных конфликтов и приводят к тяжелым травмам, разрушенным судьбам и человеческим жертвам. При этом далеко не каждая пострадавшая решается открыто говорить о пережитом, обращаться за помощью или сообщать о происходящем в правоохранительные органы. Страх перед агрессором, материальная зависимость, давление со стороны родственников и опасение общественного осуждения зачастую заставляют женщин оставаться один на один с насилием.

Масштабы проблемы отражают и официальные показатели за первое полугодие 2026 года. Лишь за этот период в результате насилия пострадали 608 женщин и 8 несовершеннолетних. Зафиксирована гибель 15 женщин. Кроме того, зарегистрировано 17 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 28 случаев причинения вреда здоровью средней тяжести и 633 случая причинения легкого вреда здоровью.

Стоит отметить, что при этом статистика отражает лишь зарегистрированные случаи, тогда как часть пострадавших женщин по прежнему не обращается за помощью, что не позволяет в полной мере оценить масштабы

Гюлюзар Мамедова, Ирада Мурадова, Парвана Аббасова, Метанет Гаджизаде, Амалия Гахраманова, Хаят Агиева, Тюркан Гюндуз, Диана Таибова, 23-летняя художница Гюляра Мехтиева, а также 15-летняя Нурана Алекперова.

Их жизни оборвались при разных обстоятельствах, однако многие из этих преступлений объединяет одно - подозреваемыми или осужденными по делам стали люди из ближайшего окружения женщин, мужья, бывшие супруги, родственники. За этими именами стоят матери, дочери, сестры, профессионалы, молодые девушки, у каждой из которых были собственные планы и надежды на будущее. И мы не должны забывать о них.

Редакция 1news.az считает освещение проблемы насилия в отношении женщин важной частью своей общественной ответственности.

Мы поддерживаем женщин, выступаем за защиту их прав и готовы привлечения внимания к проблемам пострадавших и обсуждения вопросов, требующих общественного и институционального реагирования.

Нам важно, чтобы истории женщин, столкнувшихся с жестокостью, не оставались незамеченными, а их обращения не терялись среди повседневного информационного потока. Молчание не решает проблему, а общественное внимание, открытое обсуждение и готовность добиваться справедливости могут стать важными шагами на пути к ее преодолению.

В конечном итоге, насилие в отношении женщин не частное дело семьи, а проблема всего общества. И борьба с ним не должна ограничиваться одним днем в календаре.