Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей об опасности управления транспортными средствами в состоянии усталости и недосыпа, подчеркнув, что подобная беспечность может привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает 1news.az, в ведомстве отметили, что регулярные случаи столкновений, опрокидывания автомобилей и наездов на препятствия свидетельствуют о том, что некоторые водители продолжают управлять транспортом, несмотря на физическое истощение, недостаток сна и даже имеющиеся проблемы со здоровьем.

Особую обеспокоенность вызывают водители, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками. По данным ГУГДП, именно среди этой категории участников дорожного движения нередко фиксируются случаи несоблюдения режима труда и отдыха. Продолжительное нахождение за рулем без необходимых перерывов, особенно в ночное время и при плохой видимости, существенно повышает риск потери контроля над автомобилем.

В связи с этим дорожная полиция призвала водителей объективно оценивать свое физическое состояние перед поездкой и отказываться от управления транспортным средством при появлении сонливости, сильной усталости или ухудшении самочувствия.

В ведомстве также напомнили о необходимости делать регулярные остановки во время продолжительных поездок. Для отдыха следует выбирать безопасные места и не возобновлять движение до восстановления работоспособности.

В ГУГДП подчеркнули, что сонливость за рулем представляет угрозу не только для самого водителя, но и для жизни и здоровья других участников дорожного движения.