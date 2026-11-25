Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что американский лидер Дональд Трамп за предстоящие два года на посту главы государства выдаст такое, что мало не покажется.

«Что, два года Трамп должен хромать на левую ногу? Нет, он должен два года работать. И посмотрите, Трамп еще за эти два года выдаст такое, что мало не покажется», — сказал белорусский лидер в интервью французскому журналу Le Point.

По словам Лукашенко, он ранее советовал Трампу не давить на президента России Владимира Путина.

«Я ему просто от души посоветовал успехов и сказал: „Дональд, ты не торопись, общаясь с Путиным“. Хотя они уже вели переговоры, я ему порекомендовал, как себя вести: „Дональд, не дави на Путина, это бесполезно“. Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки», — сказал глава белорусского государства.

По его мнению, Трамп предотвратил третью мировую войну: «Если бы все шло как при Байдене, что не исключается в будущем, мы бы, возможно, имели уже расширение этого (российско-украинского. — Ред.) конфликта. Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну. Он это предотвратил».

Лукашенко также отметил, что американский лидер сделал еще не все, что можно было бы сделать.

Источник: БелТА