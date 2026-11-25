Сотрудник Следственного комитета Армении обвиняется в хищении вещественных доказательств на общую сумму свыше 21 млн драмов (около $59,2 тыс.).

Предварительное следствие завершено, дело передано в Антикоррупционный суд, сообщает издание «Этк».

По данным следствия, в марте 2025 года Г. Мардян обманом забрал из экспертного центра Минюста золотые и серебряные украшения стоимостью более 6,1 млн драмов (около $17 тыс.), заявив, что передаст их старшему следователю, но присвоил ценности.

Второй эпизод связан с другим уголовным делом: в январе 2025 года следователь получил из того же центра изъятые при обыске золотые шахматы с бриллиантами стоимостью свыше 15,2 млн драмов (около $42,2 тыс.) и продал их неустановленному лицу. Чтобы скрыть пропажу, он подделал расписку от имени владельца о возврате имущества.

В сентябре 2026 года Мардян лично встретился с потерпевшим, признался в продаже шахмат и письменно обязался возместить их стоимость в размере 78 тыс. долларов, однако деньги так и не выплатил. Сейчас обвиняемый находится под арестом.