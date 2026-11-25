Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности вывода из страны российских ракет, способных нести ядерный заряд, если это будет способствовать миру в Европе.

«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить — это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит белорусское агентство БелТА.

По данным агентства, одной из тем интервью стало формирование новой структуры безопасности в Европе. В этой связи журналистка поинтересовалась у Лукашенко, возможен ли такой вариант, при котором Россия выводит из Беларуси ракеты, способные нести ядерное оружие, а Запад в свою очередь обязуется не приближать к российским границам свои ракеты и ядерное оружие.

По словам Лукашенко, главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине и чтобы была стабильность в Европе. «Мы — географический центр Европы. Мы крайне заинтересованы, чтобы был мир», — подчеркнул глава белорусского государства.