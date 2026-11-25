Лукашенко допустил вывод из Беларуси ракет, способных нести ядерный заряд
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности вывода из страны российских ракет, способных нести ядерный заряд, если это будет способствовать миру в Европе.
«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить — это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит белорусское агентство БелТА.
По данным агентства, одной из тем интервью стало формирование новой структуры безопасности в Европе. В этой связи журналистка поинтересовалась у Лукашенко, возможен ли такой вариант, при котором Россия выводит из Беларуси ракеты, способные нести ядерное оружие, а Запад в свою очередь обязуется не приближать к российским границам свои ракеты и ядерное оружие.
По словам Лукашенко, главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине и чтобы была стабильность в Европе. «Мы — географический центр Европы. Мы крайне заинтересованы, чтобы был мир», — подчеркнул глава белорусского государства.