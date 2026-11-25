В Баку обокрали несколько машин, похитив около 2 тысяч манатов
В Бинагадинском районе столицы в ночные часы были разбиты стекла нескольких автомобилей.
Из машин было похищено в общей сложности около 2 тысяч манатов наличными и магнитола стоимостью 400 манатов.
Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных полицией, совершивший кражи Н. Теймуров был задержан.
В ходе расследования было установлено, что Н. Теймуров, внеся украденные деньги в качестве первоначального взноса, приобрел себе мобильный телефон модели «iPhone 18».
Расследование продолжается.
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