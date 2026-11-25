В Бинагадинском районе столицы в ночные часы были разбиты стекла нескольких автомобилей.

Из машин было похищено в общей сложности около 2 тысяч манатов наличными и магнитола стоимостью 400 манатов.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных полицией, совершивший кражи Н. Теймуров был задержан.

В ходе расследования было установлено, что Н. Теймуров, внеся украденные деньги в качестве первоначального взноса, приобрел себе мобильный телефон модели «iPhone 18».

Расследование продолжается.