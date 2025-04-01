С сегодняшнего дня запрещен лов рыбы во внутренних водоемах Азербайджана

В связи с нерестовым периодом рыб и других водных биоресурсов с 1 апреля 2025 года вступает в силу мораторий на промышленный лов рыбы в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.

Как сообщила представительница Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева, запрет на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов во внутренних водоемах продлится до 1 сентября.

По ее словам, любительский и спортивный лов рыбы не требует лицензии, однако должен осуществляться в соответствии с законодательными нормами.

«За нарушение правил рыболовства, включая незаконный лов, предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса», – отметила А.Бабаева.

Она также подчеркнула, что для предотвращения незаконного лова рыбы совместно с Управлением полиции на водном транспорте МВД АР проводятся регулярные контрольные мероприятия.

Служба охраны биологического разнообразия и Управление полиции на водном транспорте призывают граждан соблюдать установленные правила, воздерживаться от рыбалки в запретные периоды и с использованием запрещенных орудий, а также способствовать сохранению рыбных ресурсов.