МЧС предупреждает: В связи с неблагоприятными погодными условиями в горах возможен сход лавин

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство, в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидаются дожди, местами интенсивные, град, грозы и сильный ветер, в горных районах - кратковременные сели.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам не находиться рядом с легкими конструкциями, рекламными щитами и высокими деревьями, соблюдать меры противопожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет тушение пожаров.

В случае угрозы селей следует покинуть низменные территории и подняться на возвышенность. Во время грозы рекомендуется отключать электроприборы, не пользоваться телефонами и не находиться рядом с металлическими конструкциями.

МЧС также предупреждает о возможности схода лавин в горных районах и рекомендует избегать крутых склонов и опасных участков.