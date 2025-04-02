С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

С середины апреля и до конца месяца ожидается интенсивный метеорный поток Лириды.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Максимальная активность потока Лиридов наступит 22 апреля в 22:04 по бакинскому времени, когда будет наблюдаться до 18-20 метеоров в час.

Лириды известны тем, что иногда демонстрируют неожиданные всплески активности, при которых можно увидеть до 100 метеоров в час. Такие всплески были зафиксированы в 1803, 1922, 1945, 1982 и 1985 годах. Предсказать их заранее довольно трудно, что делает Лириды особенно привлекательными для наблюдения.

Поток можно будет наблюдать и в другие дни его активности, но в меньшем количестве метеоров. Метеоры Лиридов ярко светятся белым светом и движутся со скоростью 49 км/с.

В Баку наблюдать метеорный поток можно будет каждый вечер начиная с 20:18 в указанные дни. Радиант, или источник, метеорного дождя достигнет своей наибольшей высоты после рассвета — около 05:00. Таким образом, лучшие условия для наблюдения будут ближе к утру, когда из-за вращения Земли Баку окажется в направлении движения метеоров. В это время можно будет увидеть до 17 метеоров в час, а радиант будет располагаться на высоте 83 градуса.

Метеорный поток Лириды связан с долгопериодической кометой C/1861 G1 (Тэтчер), которая была открыта астрономом-любителем Адальбертом Юджином Тэтчером в 1861 году. Она совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 415 лет, выбрасывая пыль и газ, которые, проходя через атмосферу Земли, сгорают и создают яркие вспышки. Лириды можно наблюдать ежегодно в апреле, когда Земля проходит через остаточный поток частиц.

Лириды — один из самых древних метеорных потоков, наблюдаемый людьми более 2700 лет. Первые наблюдения были зафиксированы китайскими астрономами в 687 году до нашей эры.