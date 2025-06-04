В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыване пенсии будут выплачены раньше графика
Государственный фонд социальной защиты сообщил о досрочной выплате пенсий за текущий месяц — 5 июня — в городах Баку, Сумгаит, а также в Абшеронском районе.
Соответствующую информацию распространил сам Фонд.
Кроме того, Государственный фонд Нахчыванской Автономной Республики также планирует осуществить досрочные выплаты пенсий в этом месяце.
Следует отметить, что пенсии для граждан, получающих выплаты на льготных условиях, будут выданы в соответствии с установленным графиком, без изменений.
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