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В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыване пенсии будут выплачены раньше графика

First News Media18:30 - Сегодня
В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыване пенсии будут выплачены раньше графика

Государственный фонд социальной защиты сообщил о досрочной выплате пенсий за текущий месяц — 5 июня — в городах Баку, Сумгаит, а также в Абшеронском районе.

Соответствующую информацию распространил сам Фонд.

Кроме того, Государственный фонд Нахчыванской Автономной Республики также планирует осуществить досрочные выплаты пенсий в этом месяце.

Следует отметить, что пенсии для граждан, получающих выплаты на льготных условиях, будут выданы в соответствии с установленным графиком, без изменений.

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