Президент ФРГ: Карабах - это Азербайджан, такова четкая позиция Берлина

Карабах - это Азербайджан, такова прямая и четкая позиция официального Берлина.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, отвечая на соответствующий вопрос в рамках совместных с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениях для прессы.

«Мы всегда говорили, что это ваша [азербайджанская] территория, и сегодня подтверждаем эту прямую и четкую позицию Германии», - сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос, почему не применялось каких-либо мер по отношению к Армении за 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

Источник: Report