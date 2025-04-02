Ушел из жизни заслуженный журналист Азербайджана

Скончался известный журналист Валех Магеррамли.

Об этом сообщили в Совете по прессе.

«Члены Правления Совета выражают соболезнования в связи с кончиной ветерана газеты «Səs» Валеха Магеррамли и выражают глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам», – говорится в сообщении.

Валех Магеррамли родился в 1952 году в Марнеульском районе Грузии. С момента основания газеты «Səs» в 1991 году работал в редакции на разных должностях - переводчиком, корреспондентом, ответственным секретарем и заместителем главного редактора.

За многолетний вклад в журналистику Валех Магеррамли был награжден медалью «Терегги» и удостоен звания «Заслуженный журналист Азербайджана».