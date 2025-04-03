Президент Туниса поздравил Ильхама Алиева
Президент Тунисской Республики Каис Саид поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье и счастье, а братскому народу Азербайджана – процветание.
Пользуясь случаем, рад еще раз сообщить Вашему превосходительству о своей твердой решимости продолжать нашу совместную деятельность по укреплению братских отношений между нашими странами и расширению существующих связей сотрудничества на благо и в интересах наших народов.
Пусть Всевышний ниспошлет нам и всей исламской умме благословение и процветание!».