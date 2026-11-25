В Армении заведено новое уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна — материалы уже переданы в суд.

Согласно данным портала судебно-правовой информации Datalex, подробности нового дела не раскрываются. Уточняется лишь, что речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Вместе с Тонояном по делу проходит бывший начальник Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны Норайр Йолчян.

Напомним, первое уголовное дело против Давида Тонояна было возбуждено в сентябре 2021 года — тогда его обвинили в закупке непригодных авиационных боеприпасов. Экс-министр был заключен под стражу, однако в августе 2024 года суд изменил ему меру пресечения, освободив под залог.