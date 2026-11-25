На имущество бывшего главы Исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева, обвиняемого в коррупционных преступлениях, наложен арест.

По информации, полученной Qafqazinfo, практически вся недвижимость экс-главы района расположена в Баку. В список арестованного имущества вошли:

Несколько квартир по разным адресам в Баку;

Дачный дом;

Нежилые помещения (коммерческие объекты);

Три дорогостоящих легковых автомобиля;

Дачный дом в его родном Гёйчайском районе.

Общая стоимость имущества, арестованного на основании ходатайства Службы государственной безопасности (СГБ), составляет около 3 миллионов манатов.

СГБ уже завершила предварительное следствие по данному делу. Исламу Рзаеву предъявлено окончательное обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

Дело бывшего главы ИВ будет рассмотрено в Шекинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Халига Мамедова. Первое судебное заседание состоится в следующую пятницу.

Отметим, что Ислам Рзаев был задержан в прошлом году в ходе спецоперации, проведенной СГБ.

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