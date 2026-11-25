Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте завершило расследование по признакам нарушения конкуренции в отношении компании «PDD Holdings», являющейся владельцем платформы электронной коммерции «Temu».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве.

Согласно информации, расследование проводилось по признакам злоупотребления доминирующим положением путем осуществления ценовой политики, ограничивающей конкуренцию, а также нарушения требований конкурентного законодательства — статей 16.2.1, 16.2.7 и 16.2.8 Конкурентного кодекса.

По итогам расследования, в связи с выявлением случаев и признаков нарушения антимонопольного законодательства, принято решение о создании конкурентной комиссии для рассмотрения вопроса о возбуждении дела о нарушении конкурентного законодательства. В настоящее время рассмотрение вопроса о возбуждении дела продолжается.

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