Новые подробности о матери, оставившей трех детей в приюте – ЭКСКЛЮЗИВ 1news.az - ФОТО

Быть матерью - это колоссальный труд, требующий не только любви, но и огромной силы и терпения. Но к сожалению, этого самого терпения и порой не хватает для того, чтобы продолжить этот ответственный путь.

Буквально вчера распространилась новость о матери, которая сдала троих малолетних детей в приют. Сообщалось, что ей было трудно присматривать за ними из-за их шалостей.Поскольку данная информация вызвала общественный резонанс, 1news.az обратился к Мехрибан Зейналовой, главе Общественного объединения «Чистый мир» и детской правозащитнице, чтобы выяснить подробности произошедшего.

В разговоре с М. Зейналовой выяснилось, что из трех детей, находящихся в приюте, две девочки (12 и 11 лет) и мальчик (2,5 года). Помимо этого, она сообщила нам, что дети попадают в приют уже во второй раз.

Как сообщила Мехрибан ханум, ей на самом деле позвонила женщина, которая представилась, как предпринимательница и поведала историю того, как дети в первый раз попали в приют и откуда она знает их мать. Оказалось, что впервые, когда дети попали в приют эта женщина предложила матери детей свою помощь.

«Мать детей сообщила мне, что она подвергается насилию, не имеет средств на содержание детей и у нее есть проблема с документами. Узнав о ситуации, я предложила матери помощь и поручилась за неё перед приютом, в котором она впервые оставила детей. После этого я приютила ее с детьми и наняла в качестве няни, чтобы она заботилась и о своих, и о моих детях. Помогала с материальными нуждами, а также платила ей 500 манатов. Однако через два месяца женщина отказалась от этой работы, заявив, что не может смотреть за детьми, и ушла. У матери детей имеются проблемы с поведением, она обманула меня и воспользовалась моим доверием. Уже после этого инцидента я была вынуждена обратиться в социальные службы для размещения детей в приют», - рассказала, позвонившая Мехрибан Зейналовой предпринимательница.

Мехрибан ханум также сообщила нам, что, по словам позвонившей ей женщины, матери детей был установлен запрет на общение с детьми. Однако официальных документов, подтверждающих это ограничение, пока не получено.

«Даже если такой запрет действительно существует, я сомневаюсь, что мать захочет возобновить общение с детьми через полгода, учитывая, что это уже второй случай её отказа от них. Кроме того, учитывая повторный отказ и отсутствие информации о психологическом состоянии матери, доверить ей детей снова будет крайне сложно», - добавила М.Зейналова.

Мехрибан Зейналова сказала, что если мать детей всё же появится и захочет быть рядом с детьми, то социальные службы заново проведут оценку, и, скорее всего, они также проведут психологическое обследование. Она предположила, что, возможно, мать психологически здорова, но у неё могут быть проблемы с общением. Так как мы её не видели, мы не можем утверждать, есть ли у неё такие проблемы. Она добавила, что все эти нюансы можно будет понять только в процессе реабилитации.

Мехрибан ханум заключила, что дети уже прошли медицинское обследование.

«Одному из детей нужен психиатр – у него заикание, вероятно, вызванное семейными проблемами. С другими детьми работает психолог. У детей продолжаются дополнительные занятия. Они общаются нормально, но нужно больше времени для занятий с ними», - сообщила Мехрибан Зейналова.

Согласно новой информации, которой Мехрибан Зейналова позже поделилась на своей странице в социальной сети Facebook, оставившая троих детей в приюте мать, сделала это, ради мужчины, с которым познакомилась в TikTok.

«Для того, чтобы пойти к человеку, с которым она познакомилась в социальной сети TikTok, мать сначала оставила детей с их отцом, страдающим психическим расстройством. После, поняв, что отец не в состоянии о них позаботиться, она отдала детей в приют», - написала М.Зейналова.

Она отметила, что дети некоторое время поживут в приюте, после чего будут переведены в детский дом.

«Единственное, что нас беспокоит, - это чтобы детей не разлучили. Сестра является единственным утешением для младшего ребенка. Дети стараются адаптироваться к приюту, и сегодня малыш был немного спокойнее», - написала она.

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