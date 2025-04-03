В Азербайджане в июне будет 13 нерабочих дней

В июне в Азербайджане будет 13 нерабочих дней.

Как сообщает 1news.az, на 6-7 июня в этом году приходится праздник Гурбан, 15 июня отмечается День национального спасения, 26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров, поскольку 7 июня это суббота, то 9 июня тоже будет считаться нерабочим днем при пятидневной рабочей неделе. Таким образом, по случаю праздника Гурбан 6, 7, 8 и 9 июня будут нерабочими днями.

Кроме того, так как 15 июня приходится на воскресенье, то 16 июня тоже будет нерабочим днем.