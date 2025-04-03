Операция в Агентстве аграрных услуг: Выявлены масштабные коррупционные схемы

Генеральная прокуратура раскрыла детали операции, проведенной в Агентстве аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Основанием для этого послужила информация о том, что заместитель начальника Государственного технического надзора Агентства Рашад Йолчиев и начальник сектора организации технического надзора Государственного центра аграрного развития №1 при Министерстве сельского хозяйства Ариф Гасанов получали взятки от различных лиц при исполнении служебных обязанностей.

Сообщается, что в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Рашад Йолчиев и Ариф Гасанов, действуя в сговоре, с 2022-го по 2025 год получали денежные средства в качестве взяток от многочисленных граждан за регистрацию сельскохозяйственной и иной техники, выдачу государственных номерных знаков, проведение технического осмотра, предоставление соответствующих сертификатов и другие услуги.

«В результате обысков в служебных кабинетах должностных лиц были обнаружены и изъяты важные улики, имеющие значение для следствия», — отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств Рашаду Йолчиеву и Арифу Гасанову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 («Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса Азербайджана.

По ходатайству следственного органа решением Бинагадинского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (основная мера) и отстранения от занимаемой должности (дополнительная мера).