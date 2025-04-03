Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях против азербайджанских военнослужащих – СУД

3 апреля продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений .

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания прокуроры, защищающие государственное обвинение, задавали вопросы Давиду Ишханяну, который был «председателем парламента» и занимал другие «должности» так называемого режима.

Обвиняемое лицо ответил на вопросы о его функциях и обязанностях в преступном сообществе, насильственном захвате власти на суверенных территориях Азербайджана, оккупированных в то время Арменией, деятельности «парламента» так называемого режима, его функциях и обязанностях как «депутата» и «спикера парламента» в этой «структуре», степени и роли участия в незаконном вооруженном объединении «батальон самообороны», идеологии, направлениях деятельности, политических связях партии «Дашнакцутюн», деятельности партии на освобожденных от оккупации суверенных территориях Азербайджана, о его обязанности и роли внутри партии, а также о роли и участии армянского государства, его государственных институтов, вооруженных сил и высокопоставленных чиновников в упомянутых процессах.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, он признал, что с лета 1992 года занимал должность «командира батальона» в так называемом режиме и участвовал в войне против Азербайджана.

Д.Ишханян сообщил, что являлся активным членом партии «Дашнакцутюн» и на протяжении двух лет занимал «должность» «лидера фракции» партии в «парламенте» так называемого режима.

Обвиняемый признал, что присоединился к войне против Азербайджана летом 1992 года как член партии «Дашнакцутюн».

Давид Ишханян, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора, защищающего государственное обвинение Вусала Алиева, заявил, что управление так называемой «армией» так называемого режима осуществлялось «комитетом самообороны» и сказал: «Руководителями были Серж Саргсян и Самвел Бабаян. Но о механизме управления я ничего не могу сказать».

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственных обвинений Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что во время Первой Карабахской войны он, будучи командиром батальона, подчинялся Монте Мелконяну.

Д.Ишханян признался, что во время войны воевал против азербайджанских военнослужащих в Агдере, Ходжавенде, Кяльбаджаре и Агдаме.

«В Ходжавенде было 8 батальонов, и я был командиром одного из них. Эти 8 батальонов подчинялись «оборонительной линии» района, руководителем которой был Монте Мелконян, а командующим «армией» был Самвел Бабаян», - подчеркнул он.

В ходе судебного заседания гособвинитель Фуад Мусаев заявил, что в октябре 2023 года, после обеспечения государственного суверенитета Азербайджана, в отеле «Парк», принадлежавшем обвиняемому Давиду Ишханяну, были обнаружены оружие, боеприпасы и средства связи и задал ему по этому поводу вопрос. Заявив, что средства связи были имуществом отеля, подсудимый обвинил других армянских жителей в вопросе оружия и боеприпасов: «По-моему, за неделю до этого события в отеле поселились жители, приехавшие из Агдере. Вероятно, они оставили (оружие и боеприпасы - ред.)».

Обвиняемый признался, что во время Второй Карабахской войны он встречался с военнослужащими воинской части в оккупированном в то время Ходжавендском районе Азербайджана: «Там служил мой младший сын. Кроме того, как «депутат» я был обязан заниматься этими делами».

Заявив, что был награжден за участие в боевых действиях против азербайджанских военнослужащих, он сказал: «Орден «Боевой крест», конечно же, был вручен за мою боевую деятельность».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя «На пресс-конференции 30 августа 2023 года вы заявили, что направили открытые письма главам парламентов России, Ирана, Франции, США и стран Европы, призывая их оказать давление на Азербайджан. Каково было содержание этих писем? В каком направлении вы призывали оказать давление на Азербайджан?», Д.Ишханян сказал: «Да, я отправлял такие письма. Но не знаю, доходили ли эти письма до адресатов».

На вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева о целях военной агрессии Армении против Азербайджана обвиняемый ответил: «Я не могу говорить о том времени, поскольку в то время был очень молод. Повзрослев, я понял, что такое стратегические цели, стратегические принципы. Стратегическая цель состояла в объединении Карабаха с Арменией».

Д.Ишханян рассказал о своем знакомстве с Рубеном Варданяном: «Я познакомился с Варданяном в 2010 или 2011 году, ему нравился наш отель. Накануне или после того, как он стал «государственным министром», он проводил встречи в отеле».

В своих показаниях Д.Ишханян заявил о том, что родился в Азербайджанской ССР, соответствующая графа содержится в его свидетельстве о рождении, но является гражданином Республики Армения: «После распада Советского Союза, я, как и 150 тысяч жителей Армении, принял гражданство Республики Армения. Я гражданин Республики Армения. Это отмечено в моем паспорте, который находится в следственном органе».

Очередное заседание суда назначено на 4 апреля. Оно продолжится ответами обвиняемых лиц на вопросы.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.