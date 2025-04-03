Учебный год в Азербайджане завершится в мае? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Министерство науки и образования Азербайджана официально опровергло информацию о досрочном завершении учебного года.

В ответ на распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что из-за жаркой погоды занятия в школах закончатся 31 мая, пресс-служба ведомства сообщила порталу axar.az, что учебный год завершится 14 июня.

Эта дата установлена постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №66 от 24 февраля 2020 года, согласно которому занятия в общеобразовательных учреждениях, включая начальную, среднюю и полную среднюю школы, начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.

Таким образом, любая информация о завершении учебного года в другую дату не имеет оснований.