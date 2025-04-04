Продают ли аптеки лекарства с измененным составом? - ОПРОС

В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что «раньше качество лекарств было лучше, а сейчас эффективность снизилась».

Почему же препараты, продаваемые в аптеках, утратили свою эффективность? Действительно ли изменился состав лекарств? Baku TV провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать их мнение по этому поводу.

Согласно данным опроса, многие граждане считают, что эти вопросы следует адресовать Министерству здравоохранения или производителям, другие признались, что предпочитают лекарства, привезенные из-за границы, третьи не согласились с этим утверждением, отметив, что медикаменты, которые продают в аптеках, обладают эффективным действием.

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