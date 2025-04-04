 В прошлом году показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell достиг 95% | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В прошлом году показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell достиг 95%

First News Media15:00 - Сегодня
В прошлом году показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell достиг 95%

В 2024 году Azercell обработал более 4-х миллионов обращений через различные каналы связи, включая телефонные звонки, виртуального ассистента, чат-бот и онлайн-обслуживание абонентов.

В течение года в Телефонный центр Azercell поступило около 3-х миллионов звонков. Среднее время ожидания составило 35 секунд, среднее время ответа - 2,5 минуты, что значительно ниже общепринятого мирового стандарта (6–7 минут). Обращения в основном касались тарифов, интернет-пакетов, цифровых услуг, транзакций по номеру, запросов по балансу и текущим акциям.

Также в прошлом году постоянно совершенствовались языковые навыки и процесс обработки обращений AiCell – первого виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта, функционирующего на азербайджанском языке. В результате виртуальный ассистент самостоятельно обработал около 17% звонков, поступивших в Телефонный центр, не перенаправляя их операторам. Это позволило ускорить обслуживание и сократить время ожидания для абонентов. Интерес к взаимодействию с AiCell вырос на 78,5% за год, а уровень точности понимания запросов достиг 96,6%.

Цифровые каналы связи Azercell также сыграли важную роль в обеспечении оперативной поддержки клиентов. В 2024 году чат-бот компании обработал более 750 000 запросов, в том числе около 103 000 обращений через личные сообщения в Facebook и Instagram. Кроме того, специалисты Azercell ответили почти на 380 000 комментариев пользователей в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn и TikTok.

В декабре прошлого года Azercell представил очередную инновационную услугу на телекоммуникационном рынке страны - AI Chat Bot, значительно повысившую оперативность обработки клиентских обращений. Интеллектуальный чат-бот, доступный в мобильном приложении Azercell, работает круглосуточно и обеспечивает мгновенный ответ на запросы пользователей, что позволяет операторам Телефонного центра сосредоточиться на предоставлении более персонализированного обслуживания.

Высокое качество сервиса подтверждается уровнем удовлетворенности клиентов: в 2024 году индекс удовлетворенности абонентов Телефонного центра Azercell достиг 95%. Этот показатель на 10% выше принятого международного стандарта в 85%.

Еще одним показателем высокого качества услуг, предоставляемых Azercell, является международный сертификат соответствия, полученный лидирующим мобильным оператором. В результате аудита качества, проведенного ООО TÜV AUSTRIA AZERBAIJAN в марте прошлого года, компании Azercell был вручен сертификат соответствия стандарту ISO 10002:2018 «Управление качеством / Уровень удовлетворенности клиентов / Руководство по рассмотрению жалоб на предприятиях». Сертификат соответствия выдается компаниям, обеспечивающим регистрацию и тщательное рассмотрение всех обращений и предложений клиентов, а также проводящим постоянный анализ этих процессов.

Обратиться в Телефонный центр Azercell, работающий круглосуточно, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012–4904949 (для абонентов предоплатной системы - SimSim) и 012–4905252 (для абонентов постоплатной системы), а также посредством мобильного приложения Azercell.

На правах рекламы

Поделиться:
174

Актуально

Мнение

Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и ...

Мнение

«Зеленая» энергия и Южный газовый коридор — путь к устойчивому будущему Европы - ...

Политика

Баку призвал привлечь Иреван к ответственности за нарушение международного ...

Мнение

Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием ...

Общество

В Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку пройдет Международный фестиваль ковра

В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

На этой дороге появятся надземные пешеходные переходы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Илон Маск объявил о запуске Starlink в Азербайджане - ФОТО

В Армении было возбуждено уголовное дело после публикации видео турецким блогером - ВИДЕО

Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

Пропавшую в Товузе проблемную школьницу последний раз видели в Гяндже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фраза «Buzovnada bir xala var...» из фильма «Ayıq sürücü» оскорбила жителей Бузовна - ВИДЕО

Сегодня, 17:38

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:35

У народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова возникли проблемы со здоровьем

Сегодня, 17:31

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3 301

Сегодня, 17:30

В Баку пройдет Международный фестиваль ковра

Сегодня, 17:25

Состоялась встреча с министром энергетики Молдовы - ФОТО

Сегодня, 17:20

Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

Сегодня, 17:16

В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге появятся надземные пешеходные переходы

Сегодня, 17:14

Дополнительные фигуранты в деле о коррупции в Республиканском эндокринологическом центре

Сегодня, 17:12

Премьера клипа: Нигяр Джамал «Unutsan» - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Обвиняемый: «Министра обороны» марионеточного режима назначал президент Армении

Сегодня, 17:10

США увеличат расходы на оборону

Сегодня, 17:08

Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

Сегодня, 17:05

Грузовик стал причиной тяжелой аварии в Баку: Автомобили всмятку, поврежден объект

Сегодня, 17:01

Давид Манукян заявил, что у марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана не было баллистических ракет дальнего действия

Сегодня, 17:00

Отбеливатель в курином мясе: в Турции раскрыли страшные подробности массового отравления донером

Сегодня, 16:55

Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Сегодня, 16:50

Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

Сегодня, 16:45

Очередное признание Манукяна: Военнослужащие, проходившие службу на оккупированных территориях Азербайджана, направлялись Арменией за границу для обучения

Сегодня, 16:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50