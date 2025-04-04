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В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

Фаига Мамедова17:15 - Сегодня
В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, авария произошла вчера в полдень в селе Бейдили.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2107, за рулем которого находился 33-летний житель города Билясувар Ниджат Сулейманлы, и ВАЗ-2106, которым управлял 37-летний житель села Хырмандалы Рафиг Ахмедов, оба водителя получили травмы головы.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в районную больницу. Рафиг Ахмедов с черепно-мозговой травмой был переведен в Ширванскую центральную районную больницу, где скончался. Второй водитель находится в реанимационном отделении.

По факту проводится расследование.

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