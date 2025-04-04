Названы районы Баку, где будут проводиться работы по переселению и благоустройству

Стали известны районы Баку, где планируется проведение работ по переселению и благоустройству.

По информации АПА, в рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы и в соответствии с новым Генеральным планом города в первую очередь под снос пойдут очередная часть территории в Ясамальском районе, известная как «Советская», участки вокруг Азербайджанского государственного академического Национального драматического театра (с правой стороны), ветхие здания между улицей Низами и мечетью Тезепир, изношенные коммуникационные и инженерные сети, включая аварийные системы водоснабжения и канализации. Жителям будет выплачена положенная компенсация.

Кроме того, в Сабунчинском, Насиминском, Хатаинском, Наримановском и других районах будут демонтированы здания, жилые дома и нежилые объекты с истекшим сроком эксплуатации и находящиеся в аварийном состоянии.