Nar провел тренинг по мобильной связи для преподавателей - ФОТО

Предлагая доступные услуги, Nar также уделяет особое внимание социальным инициативам.

В сотрудничестве с Государственным агентством профессионального образования и компанией Sustainera Solutions мобильный оператор организовал специализированный тренинг по оборудованию мобильной связи для преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Двухдневный курс был направлен на расширение знаний преподавателей в области современных телекоммуникационных технологий и развитие их практических навыков.

В первый день участники получили теоретические знания о технических основах оборудования мобильной связи. Во второй день прошли практические занятия, в ходе которых преподаватели ознакомились с базовым и радиосетевым оборудованием мобильного оператора. Тренинг, разработанный и проведенный технической командой Nar, посетили 10 преподавателей, которые освоили принципы работы мобильных сетей, сетевой инфраструктуры и ключевых технологий.

С помощью этой инициативы Nar стремится внести вклад в развитие профессионального образования в стране и поддержать подготовку квалифицированных специалистов в сфере телекоммуникаций. Узнать больше о социальных проектах мобильного оператора можно здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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