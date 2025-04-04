Дополнительные фигуранты в деле о коррупции в Республиканском эндокринологическом центре

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в связи с противоправными действиями в Республиканском эндокринологическом центре.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, к следствию привлечены еще два сотрудника центра – врачи-эндокринологи Нушаба Гусейнова и Нармин Фарзиева, которые дали показания в рамках расследования.

Напомним, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившей информации о незаконных действиях должностных лиц Республиканского эндокринологического центра.

Возникли обоснованные подозрения, что сотрудники центра, используя свои полномочия, незаконно влияя на решения других должностных лиц, получали деньги от граждан для регистрации больных сахарным диабетом, обеспечения их лекарственными средствами и других схожих целей, злоупотребляя таким образом служебным положением.

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 312-1.1 («Незаконное воздействие на решение должностного лица, торговля влиянием») Уголовного кодекса АР.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в совершении преступных деяний.

Среди тех, кто привлечен к следствию, директор центра Нармин Исмаилова, заместитель директора по административным вопросам Вафа Керимова, главный врач Ульвия Ахмедова и другие лица.