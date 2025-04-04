У народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова возникли проблемы со здоровьем
У народного артиста Азербайджана, композитора Фаига Суджаддинова возникли проблемы со здоровьем.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на manset.az, у именитого деятеля культуры возникли осложнения с почками, в связи с чем была проведена экстренная операция.
После операции состояние артиста оценивается как стабильное, лечение продолжается.
Напомним, что Фаиг Суджаддинов был удостоен звания народного артиста в 2006 году.
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