В Азербайджане ожидается сильный ветер

5 апреля днем и 6 апреля в некоторых регионах ожидается ветреная погода.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Нахичеванской АР, Лачине, Губадлы, Физули, Джабраиле, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гядабее, Ширване, Шамахы, Сиязяни, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Горанбое, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Мингечевире, Гёйчае, Евлахе, Барде, Тертере, Агджабеди, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Загатале, Балакяне, Гахе, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде и Масаллы будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.

В Хызы, Дашкесане, Зангилане, Кяльбаджаре, Шеки, Исмаиллы, Габале, Огузе, Лерике и Ярдымлы также будет западный ветер, скорость составит 20,8-28,4 м/с.