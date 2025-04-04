Пярвиз Шахбазов: У Азербайджана достаточно крупные запасы газа

У Азербайджана имеются значительные запасы природного газа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам 11-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

«На заседаниях обсуждались, в частности, перспективы дальнейшего расширения Южного газового коридора. У нашей страны достаточно крупные запасы газа. В период с 2021 по 2024 год объем экспорта газа из Азербайджана увеличился на 57%. Это можно считать очень серьезным достижением», - подчеркнул министр.