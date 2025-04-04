В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла на улице Зульфу Гаджиева.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и BMW погиб Талыб Джаббаров (1973 года рождения), а его дочь Гюльнара Джаббарова (2006 года рождения) была госпитализирована. В ДТП также пострадали Мунасиб Гусейнов (1993 года рождения) и Зульфия Гусейнова (1999 года рождения).

По факту ведется расследование.