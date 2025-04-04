 В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Фаига Мамедова09:29 - Сегодня
В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла на улице Зульфу Гаджиева.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и BMW погиб Талыб Джаббаров (1973 года рождения), а его дочь Гюльнара Джаббарова (2006 года рождения) была госпитализирована. В ДТП также пострадали Мунасиб Гусейнов (1993 года рождения) и Зульфия Гусейнова (1999 года рождения).

По факту ведется расследование.

Поделиться:
102

Актуально

Общество

Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях ...

Xроника

Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Общество

Давид Ишханян: Стратегической целью являлось присоединение Карабаха к Армении

Экономика

Байрактар: Инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в ...

Общество

Без вести пропавшая школьница из Товуза найдена в Гяндже

В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Новые подробности о матери, оставившей трех детей в приюте – ЭКСКЛЮЗИВ 1news.az - ФОТО

Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях против азербайджанских военнослужащих – СУД

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Гяндже скончалась 20-летняя студентка – ВИДЕО

Melissa Group: Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

Скандальную программу ведущей Нигяр Фархад закрыли

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Последние новости

Bloomberg: Франция призывает к жесткому ответу на американские пошлины

Сегодня, 09:57

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Сегодня, 09:51

Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Сегодня, 09:42

Без вести пропавшая школьница из Товуза найдена в Гяндже

Сегодня, 09:39

Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности

Сегодня, 09:38

Отравление шаурмой: число пострадавших в Турции превысило 600

Сегодня, 09:37

Президент с иностранным паспортом: Следствие проверяет Саркисяна

Сегодня, 09:35

В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 09:29

Сегодня продолжится суд над обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа

Сегодня, 08:42

Новые подробности о матери, оставившей трех детей в приюте – ЭКСКЛЮЗИВ 1news.az - ФОТО

Сегодня, 00:00

Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях против азербайджанских военнослужащих – СУД

03 / 04 / 2025, 23:56

Руководитель рабочей группы направил письмо протеста в парламентскую группу по Армении парламента Соединенного Королевства

03 / 04 / 2025, 23:48

Хикмет Гаджиев понес тяжелую утрату

03 / 04 / 2025, 23:21

Пропавшую в Товузе проблемную школьницу последний раз видели в Гяндже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

03 / 04 / 2025, 23:05

Президент Грузии совершит визит в Азербайджан

03 / 04 / 2025, 22:40

Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

03 / 04 / 2025, 22:20

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

03 / 04 / 2025, 22:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

03 / 04 / 2025, 21:40

Госфонд: Отправленное гражданину сообщение о назначении пособия за рождении ребенка не было фейковым

03 / 04 / 2025, 21:20

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

03 / 04 / 2025, 21:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50