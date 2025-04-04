Свекровь женщины, избившей своего ребенка прямо в школе: «У нее была травма головы» - ВИДЕО

Как уже сообщалось ранее, в одной из школ Геранбойского района произошел шокирующий по своей сути инцидент. Афсана Рзаева, мать одного из учеников 2-го класса, прямо в учебном заведении избила своего ребенка и нанесла ранение классному руководителю, которая пыталась ее остановить.

Как сообщает 1news.az, свекровь А.Рзаевой заявила Xəzər TV, что у ее невестки проблемы со здоровьем.

«Ей 22 года, у нее трое детей. Моя невестка пять раз была под наркозом, у нее была травма головы. Она прошла курс лечения, после чего ей стало немного легче. В тот день я и сын находились на работе, когда нам сообщили о произошедшем. Мы отвезли Афсану в одну из больниц Гянджи вместе с ее матерью, где она продолжит лечение», - рассказала свекровь.

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