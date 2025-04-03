В Азербайджане агрессивная мать избила своего ребенка и ранила учительницу

В Геранбое мать избила своего ребенка прямо в школе и нанесла ранение педагогу.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошел в селе Хазырахмедлы.

По словам главного инспектора региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгина Гасымова, в Геранбойский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что местная жительница А.Рзаева пришла в учебное заведение с колюще-режущим предметом, избила своего ребенка и нанесла ранения учительнице, которая пыталась ее остановить.

Сотрудники полиции задержали А.Рзаеву, по факту ведется следствие.