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В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев - ФОТО

First News Media23:00 - Сегодня
В Болниси открылась воскресная школа для азербайджанцев - ФОТО

При поддержке и в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, в районе Болниси в грузинском регионе Квемо-Картли открыта воскресная школа при "Союзе образования и молодежи".

Как сообщили в Госкомитете, воскресная школа, открытая в селе Квемо Болниси, предназначена для азербайджанцев, проживающих в регионе.

Преподаватель азербайджанского языка школы Чингизхан Ягубов отметил, что село Квемо Болниси подарило азербайджанской науке и культуре выдающихся личностей. Он подчеркнул, что школа заинтересована в продолжении этой традиции.

В последние годы в разных регионах Грузии начали функционировать воскресные школы, говорится в сообщении Госкомитета.

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