Аварийные дома в Баку: Жильцы бьют тревогу

В одной из квартир двухэтажного жилого дома, расположенного в Хатаинском районе Баку на улице Ибрагима Абилова, обрушился потолок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, владелец квартиры отметил, что, к счастью, в момент обрушения потолка в помещении никого не было.

Жильцы дома утверждают, что в этом районе 10 аварийных зданий.

«Из-за истечения срока эксплуатации зданий, мелкие обрушения происходят почти ежедневно. Стены этих домов сделаны из дранки, и что бы мы ни делали, их срок истек. Мы обращались в Министерство по чрезвычайным ситуациям, и нам выдали заключение. Были и представители Исполнительной власти, но затем наступило затишье. Нам сказали ждать ответа», — рассказали обеспокоенные сложившейся ситуацией жильцы.

В свою очередь, в Исполнительной власти Хатаинского района заявили, что эти жилые здания находятся на балансе Министерства обороны. Срок их эксплуатации давно истек, и был проведен осмотр, подтвердивший аварийное состояние домов. В будущем планируется снос этих зданий и предоставление жильцам новых квартир в рамках пилотного проекта.

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