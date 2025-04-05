Директор школы в Хырдалане избил школьника? - ФОТО

Житель Хырдалана Рамин Агаев утверждает, что его сына избил директор школы.

Родитель, обратившийся в Qafqazinfo, сообщил, что его ребенок учится в 5Д классе средней школы № 1 города Хырдалан.

По словам отца, 18 декабря школьника избила директор учебного заведения Арифа Балакишиева: «Я обратился в полицию, отдел образования и прокуратуру по этому поводу. После обращения в полицию Арифа ханум прислала ко мне четверых человек и угрожала, что они меня убьют, если я не заберу жалобу. Есть аудиозаписи, подтверждающие это. Говорят, что Абшерон-Хызинское региональное управление образования провело расследование по этому поводу и ничего подобного не выявило. Позже я узнал, что начальник управления образования Ильхама ханум — двоюродная сестра директора школы».

Р.Агаев, который сообщил, что его сын продолжает учиться в этой школе, жалуется, что после случившегося учителя стали занижать ему оценки: «Я не хотел отрывать сына от школы, от его школьных товарищей. Мой сын и так был травмирован после этого инцидента. Теперь, из-за того, что он пришел к нам и сообщил об инциденте, учителя оказывают давление на моего сына и занижают ему оценки».

Согласно полученной Qafqazinfo информации, поскольку в материалах, собранных в ходе расследования, проведенного Апшеронской районной прокуратурой на основании обращения, не выявлено признаков уголовного преступления, в возбуждении уголовного дела на основании статьи 39.1.1 УК Азербайджана было отказано.