В Баку откроют новую станцию метро
Строительство нового депо «Дарнагюль» планируется завершить в течение двух лет.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.Az, об этом заявил советник главы Бакметрополитена Эмиль Ахмедов в ходе медиа-тура на стройплощадке.
Отмечается, что открытие депо существенно сократит интервал между поездами и улучшит организацию движения.
Также на территории депо будет построена новая станция метро с наземной платформой и вестибюлем, расположенная в 7-м микрорайоне, рядом с бывшим зданием университета ABU.
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