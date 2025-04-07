В Баку откроют новую станцию метро

Строительство нового депо «Дарнагюль» планируется завершить в течение двух лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.Az, об этом заявил советник главы Бакметрополитена Эмиль Ахмедов в ходе медиа-тура на стройплощадке.

Отмечается, что открытие депо существенно сократит интервал между поездами и улучшит организацию движения.

Также на территории депо будет построена новая станция метро с наземной платформой и вестибюлем, расположенная в 7-м микрорайоне, рядом с бывшим зданием университета ABU.