Посольство Израиля поздравило Азербайджан с годовщиной установления дипотношений

Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

«С 33-й годовщиной дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем! Как и любые прекрасные отношения, у нас было 3 крепких десятилетия:

* Взаимного уважения

* Общих интересов

* И как раз нужного количества хумуса и плова.

От энергии до инноваций (и да, отличного экспорта фруктов) это партнерство становится все лучше с годами», - говорится в публикации дипмиссии на ее странице в социальной сети Х.

«Чтобы отметить это событие, мы попросили ИИ представить, как, по его мнению, выглядит наша дружба. Спойлер: он стал креативным. Оставайтесь с нами — мы поделимся некоторыми из его шедевров в течение дня. Потому что 33 года совместной работы заслуживают немного веселья», - говорится в публикации.

Happy 33rd Anniversary to Azerbaijan–Israel diplomatic relations! 🇮🇱🇦🇿



Like any great relationship, we’ve had 3 solid decades of:

•Mutual respect

•Shared interests

•And just the right amount of hummus and plov.



From energy to innovation (and yes, some excellent fruit… pic.twitter.com/2pjM044UxQ — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) April 7, 2025