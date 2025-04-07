Посольство Израиля поздравило Азербайджан с годовщиной установления дипотношений
Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
«С 33-й годовщиной дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем! Как и любые прекрасные отношения, у нас было 3 крепких десятилетия:
* Взаимного уважения
* Общих интересов
* И как раз нужного количества хумуса и плова.
От энергии до инноваций (и да, отличного экспорта фруктов) это партнерство становится все лучше с годами», - говорится в публикации дипмиссии на ее странице в социальной сети Х.
«Чтобы отметить это событие, мы попросили ИИ представить, как, по его мнению, выглядит наша дружба. Спойлер: он стал креативным. Оставайтесь с нами — мы поделимся некоторыми из его шедевров в течение дня. Потому что 33 года совместной работы заслуживают немного веселья», - говорится в публикации.
Happy 33rd Anniversary to Azerbaijan–Israel diplomatic relations! 🇮🇱🇦🇿
Like any great relationship, we’ve had 3 solid decades of:
•Mutual respect
•Shared interests
•And just the right amount of hummus and plov.
From energy to innovation (and yes, some excellent fruit… pic.twitter.com/2pjM044UxQ — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) April 7, 2025