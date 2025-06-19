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В ЕС заявили о значительной поддержке Турции в эвакуации людей из Тегерана

First News Media17:05 - Сегодня
В ЕС заявили о значительной поддержке Турции в эвакуации людей из Тегерана

Турция оказала значительную поддержку в процессе эвакуации граждан стран Евросоюза из Тегерана, заявил директор Центра реагирования на кризисы Службы внешнеполитической деятельности ЕС (EEAS) Кристиан Бергер.

Бергер отметил, что с начала кризиса было организовано около 25 рейсов для граждан ЕС из Израиля через Амман и Шарм-эш-Шейх. Он подчеркнул, что благодаря открытому пограничному переходу с Иорданией, некоторые граждане могли покинуть регион на собственном транспорте.

Чиновник сообщил, что процесс эвакуации из Ирана осложняется отсутствием официальной делегации ЕС в Тегеране, однако операции ведутся в координации с председательствующей в ЕС Польшей.

«За последние три дня у нас было несколько наземных колонн, направлявшихся в Турцию, Азербайджан, Армению и Туркменистан. Все они пересекали границу по суше. Мы получили значительную поддержку от турецких властей, благодаря которой люди смогли без затруднений пересечь границу и затем продолжить путь стыковочными рейсами до международных аэропортов», — заявил Бергер.

Он добавил, что во время координационных встреч с коллегами из стран ЕС получил аналогичные подтверждения. «Работа идет хорошо, значительное число людей уже эвакуировано», - указал Бергер.

При этом он отметил, что точных данных о количестве эвакуированных у него пока нет.

Источник: Anadolu

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