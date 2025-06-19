Служивший в вооруженных силах Армении в звании генерал-майора ответил на вопросы в суде об установке мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана – СУД

19 июня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса подсудимый Давид Манукян ответил на вопросы государственного обвинителя об установке мин на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией.

Служивший в вооруженных силах Армении гражданин Армении Давид Манукян, занимавший различные должности и имевший высшее воинское звание генерал-майора, заявил: «В условное мирное время, когда я был командиром воинской части, происходили инциденты, связанные с минами (имеется в виду установка мин - ред.). Хоть и не столь масштабные, но они происходили. Были даны очень четкие указания относительно хранения формуляров и карт. Перед каждой операцией по установке мин отдается приказ вышестоящим командованием».

По его словам, в приказе четко было указано, в каком количестве должны были быть подготовлены экземпляры формуляров, карт и схем. Д.Манукян затем сказал: «Там указываются адреса для того, чтобы знать что и куда отправлять. Мы также действовали в соответствии с пунктами, указанными в приказе».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ