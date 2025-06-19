В Турции разбился пожарный самолет

Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении телеканала TRT Haber.

«Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды», - отметил телеканал.

Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.