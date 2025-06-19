Президент Ильхам Алиев: Создание «Азербайджанского квартала» - прекрасное событие

Мы с моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первого дня Карабахской войны стояли плечом к плечу.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Политическая и моральная поддержка, солидарность, проявленные в первые часы войны Президентом и народом Турции приумножили нашу силу, и мы восстановили историческую справедливость. Сегодня азербайджанский народ спокойно живет на своих исконных землях в условиях безопасности», - сказал глава государства, подчеркнув, что создание «Азербайджанского квартала» в Кахраманмараше является прекрасным событием.

Источник: Азертадж