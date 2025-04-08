Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

Заявление Азербайджана прозвучало на 221-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, состоявшейся в штаб-квартире организации в Париже.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе пленарных дебатов сессии постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев довел до сведения участников национальное заявление Азербайджана.

В национальном заявлении говорится, что наша страна уделяет большое внимание глобальным приоритетам ЮНЕСКО в области Африки и гендерного равенства, а также эффективной реализации ведущих программ организации. Отмечается, что Азербайджан готов сотрудничать с ЮНЕСКО, а также государствами-членами на открытой, прозрачной и инклюзивной основе для достижения этих целей.

Говоря об активной поддержке, которую Азербайджан оказывает глобальной миссии организации в качестве одной из стран-доноров ЮНЕСКО, посол рассказал о его вкладе в развитие континента, в частности путем поддержки соответствующих инициатив в таких областях, как защита богатого культурного и природного наследия Африки и наращивание потенциала.

Было также подчеркнуто, что Азербайджан, имеющий многовековые традиции мультикультурализма, разнообразия, межкультурного и межрелигиозного диалога, сотрудничества, взаимопонимания и уважения, содействует культуре мира во всем мире посредством таких инициатив, как «Бакинский процесс» и Peace4Culture.

Были отмечены шаги, предпринимаемые на национальном и международном уровнях в сфере образования, являющейся стратегическим приоритетом для Азербайджана. Обсуждалось участие нашей страны в таких структурах, как STEAM, TVET, Программа кафедр UNITWIN/UNESCO и ASPnet.

В заявлении говорилось о важности сохранения культурного наследия и в этом контексте была предоставлена информация о международной конференции «Сохранение древних поселений человека: угрозы и современные подходы», проведенной в Азербайджане в марте текущего года при участии ЮНЕСКО.

Участники сессии также были проинформированы об активном участии Азербайджана в борьбе с изменением климата, было отмечено, что наша страна успешно провела и председательствовала на СОР 29.

Участники встречи были проинформированы о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также новых условиях, сложившихся на Южном Кавказе в связи с освобождением наших территорий от 30-летней военной оккупации Армении, а также больших разрушениях, которым подверглись наши территории в период оккупации, и перемещении около 750 тыс. мирных азербайджанцев из Карабаха и Восточного Зангезура и более 300 тыс. из Западного Зангезура, Иревана, Гёйчи, Веди и других исторических земель, вынужденных покинуть свои исторические и родные очаги, и ставших беженцами и вынужденными переселенцами.

Отмечается, что обращение правительства Азербайджана, многочисленных неправительственных организаций и Общины Западного Азербайджана в ЮНЕСКО с просьбой направить миссию по установлению фактов для оценки ситуации, в которой выражается глубокая обеспокоенность уничтожением азербайджанского культурного наследия в Армении, является законным требованием азербайджанского народа.

Была предоставлена информация о ходе восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, а также работе, проводимой по возвращению вынужденных переселенцев, отмечены серьезные угрозы и препятствия, создаваемые минами и неразорвавшимися боеприпасами. Было доведено до внимания, что с 2020 года жертвами наземных мин стали более 400 человек, включая гражданских лиц.