Бразилия претендует на проведение клубного чемпионата мира - 2029

Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Ксауд на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о заинтересованности провести клубный чемпионат мира в 2029 году на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба CBF.

В этом году клубный чемпионат мира впервые проходит в измененном формате с 32 командами. Турнир принимает США.

«Все началось со вступительной беседы, - говорит Ксауд. - Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и отметил, что «мы хотим быть ближе к ФИФА». Я подчеркнул высокий уровень мероприятия в США и наших клубов, а также предложил провести в Бразилии следующий турнир. Джанни Инфантино был очень рад и сказал, что это вполне возможно. Теперь мы будем работать над тем, чтобы это произошло. Это будет великая цель».

По информации газеты O Globo, еще одной страной, которая заинтересована в проведении клубного чемпионата мира-2029, является Австралия. Отмечается, что местная федерация намерена подать заявку на организацию турнира после того, как успешно провела женский чемпионат мира в 2023 году. Однако издание уточняет, что Инфантино пока не обозначил детали определения будущей страны-хозяйки соревнования.

Бразилия неоднократно принимала крупные турниры. В 1950 и 2014 годах страна проводила чемпионат мира. Также она несколько раз принимала Кубок Америки.