В Эфиопии открылся центр ASAN xidmət - ФОТО

По приглашению правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиевым посетила эту страну.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Агентства, в рамках визита состоялась официальная презентация центра государственной службы MESOB, созданного на основе модели ASAN xidmət. Делегацию сопровождали глава комиссии госслужбы и государственный министр офиса премьер-министра Эфиопии.

В презентации также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов.

В ходе визита состоялась презентация для азербайджанской делегации. В 8-этажном центре MESOB, расположенном в Аддис-Абебе, на пилотном этапе оказывают услуги около 20 государственных структур и ряд частных организаций, в целом более 120 служб. Инфраструктура центра включает в себя сервисные стойки, информационные пункты, залы ожидания, пункты самообслуживания, колл-центр и детский уголок.

Эфиопская сторона выразила глубокую признательность Азербайджанскому государству за поддержку и отметила, что до конца года планируется увеличить количество таких центров.

Отметим, что меморандум о взаимопонимании между Госагентством и соответствующей структурой Эфиопии был подписан в мае прошлого года в связи с внедрением практики ASAN xidmət в Эфиопии.

Во время встречи, состоявшейся 14 ноября прошлого года в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селласие, противоположная сторона выразила заинтересованность в применении практики ASAN xidmət в Эфиопии, и в этой связи обратилась к азербайджанской стороне с просьбой оказать поддержку.

За прошедший период экспертами Госагентства были проведены тренинги для госслужащих из Эфиопии, разработаны юридические и другие необходимые документы, связанные с применением практики ASAN xidmət в этой стране, установлен единый стандарт услуг, сформированы рекомендательные документы на основе технологических решений, используемых в центрах ASAN xidmət.

Было выбрано здание центра услуг, который будет функционировать в городе Аддис-Абеба, и он был реконструирован на основе концепции центров ASAN xidmət. В направлении оптимизации услуг и упрощения бизнес-процессов было осуществлено сотрудничество с соответствующими госструктурами, представленными в центре госслужбы MESOB Эфиопии.