 Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Конституцию Нахчывана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Конституцию Нахчывана

First News Media13:05 - Сегодня
Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Конституцию Нахчывана

Милли Меджлис принял в первом чтении добавление новых статей в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики, связанных с полномочиями Верховного меджлиса и Кабинета министров Нахчывана.

Как сообщает Report, проект Конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, в Конституцию Нахчывана добавляются две новые статьи (статья 3-1 и статья 28-1), одна статья (статья 5) исключается. Также вносятся изменения в ряд статей и в Преамбулу.

В соответствии с проектом, положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, указанное в части III статьи 134 Конституции АР, будет также отражено в Преамбуле Конституции НАР.

Согласно новой статье 3-1 "Полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР", представительство является исполнительным органом, выполняющим на территории НАР задачи, определенные президентом страны. Руководство представительством осуществляет полномочный представитель президента, который назначается на должность и освобождается от должности главой государства и непосредственно подчиняется ему.

Другая новая статья 28-1 "Роспуск Верховного Меджлиса Нахчыванской АР" предусматривает, что парламент Автономной Республики может быть распущен президентом Азербайджана по требованию 31 депутата или в случае, если он не может выполнять свои обязанности, указанные в соответствующих статьях Конституции, по причинам, которые невозможно устранить.

Одним из изменений, предусмотренных в проекте Конституционного закона, является исключение статьи 5 "Высшее должностное лицо Нахчыванской АР".

Согласно проекту, выборы в Верховный меджлис Автономной Республики будет назначать президент Азербайджана на основании предложений председателя Верховного меджлиса (часть II статьи 13).

Кроме того, проект предусматривает возможность проведения закрытого заседания сессии Верховного меджлиса по предложению президента или Милли Меджлиса (часть IV статьи 18).

Законы о выборах в Верховный меджлис НАР и о статусе его депутатов будут приниматься большинством в 31 голос, а законы по остальным вопросам – большинством в 23 голоса (часть II статьи 24).

В соответствии с проектом, будет отменено требование о постоянном проживании на территории Нахчыванской АР не менее пяти лет для избрания председателем Верховного меджлиса (часть II статьи 29).

Другое предусмотренное изменение касается назначения глав местных исполнительных властей в Автономной Республике президентом Азербайджана на основании представления председателя Верховного меджлиса (статья 32.4-1).

Кабинет министров Нахчыванской АР не будет подчиняться Верховному меджлису и будет определять порядок своей работы по согласованию с главой государства (статья 34).

В соответствии с Конституционным законом Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах", акты председателя Верховного меджлиса НАР будут называться не решениями, а распоряжениями (статья 33).

Согласно проекту, изменения и дополнения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики будут вноситься законами, а не конституционными законами (статья 50).

Проект также предусматривает ряд изменений технического характера, уточнений и приведение в соответствие с Конституцией Азербайджанской Республики.

Поделиться:
159

Актуально

Спорт

Долгожданный вечер UFC в Баку

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах - ВИДЕО

Политика

В парламенте предложили пересмотреть вопрос об автономии Нахчывана

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Политика

Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Милли Меджлис проголосовал за усовершенствование понятия «территориальная оборона»

Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Конституцию Нахчывана

В парламенте предложили пересмотреть вопрос об автономии Нахчывана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

США призывает своих граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном

Эрдоган поделился публикацией об Азербайджане - ФОТО

Австралия поблагодарила Азербайджан

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

Последние новости

Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 13:50

Милли Меджлис проголосовал за усовершенствование понятия «территориальная оборона»

Сегодня, 13:45

«Турция для Армении - не угроза, как и Армения для Турции»: О чем Пашинян говорил с турецкими армянами - ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Трампу обидно, что он не получит Нобелевскую премию мира, но ему важно, что люди знают о его мирных усилиях

Сегодня, 13:35

В Иране назвали количество погибших с начала эскалации

Сегодня, 13:30

Заместитель министра Кенан Керимзаде принимает участие в 6-м Международном саммите образовательных технологий в Стамбуле - ФОТО

Сегодня, 13:25

Поправки в закон «О полиции» приняты в первом чтении

Сегодня, 13:15

Доцент БГУ скончался на 45-м году жизни

Сегодня, 13:10

Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Конституцию Нахчывана

Сегодня, 13:05

МЧС обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Глава МИД Армении прокомментировал визит Пашиняна в Турцию

Сегодня, 12:55

В Азербайджане за один день списали более 10 тыс. манатов с карт граждан

Сегодня, 12:50

В парламенте предложили пересмотреть вопрос об автономии Нахчывана

Сегодня, 12:45

Папахи, кепка-аэродром и четки: Национальный колорит Баку в образах звезд UFC - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

СМИ: При израильском ударе погибли 15 иранских солдат и офицеров ПВО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:35

Гасан Гасанов о 130-летии Азербайджанского симфонического оркестра

Сегодня, 12:25

Бразилия претендует на проведение клубного чемпионата мира - 2029

Сегодня, 12:20

Утверждены новые нормы питания в медучреждениях, школах и соцучреждениях

Сегодня, 12:15

Azercell поздравил чемпионов мира по мини-футболу - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Турции задержаны около 450 нелегальных мигрантов

Сегодня, 12:05
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00