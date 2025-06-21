Отец похищенной в Абшероне с целью женитьбы 16-летней девушки рассказал - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Эмин Бабаев, отец похищенной девушки, утверждает, что знает ахунда мечети в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района Тураба Таирова много лет.

По его словам, похищение произошло 17 июня, и в настоящее время его дочь находится в селе Гарамарьям Гёйчайского района. Э.Бабаев считает, что похищение его дочери было заранее спланировано.

«До этого происшествия у моей дочери в школе было мероприятие, посвященное последнему звонку. Чуть позже она пошла в мечеть, чтобы отдать книгу, и тогда же была похищена и вывезена в Гёйчай. Она проходила в мечети уроки по религии и в дальнейшем планировала получить религиозное образование. Моей дочери 16 лет, имам мечети заманил ее в свои сети. Он раньше был женат и развелся. Он моего возраста и намного старше моей дочери. Хочу, чтобы моего ребенка поскорее вернули», - сказал Э.Бабаев.

По его словам, после инцидента мулла был освобожден от занимаемого поста. Отец девушки сообщил, что дочь связывалась с семьей по телефону из Гёйчая и сказала, что ей там проведут свадьбу.

Семья девушки немедленно обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время полиция проводит разбирательство.

09:25

Ахунд мечети в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района Таиров Тураб Алиган оглу похитил 16-летнюю девушку, приходившую в мечеть на уроки Корана.

Семья девушки обратилась в полицию, которая в настоящее время проводит разбирательство в связи с произошедшим.

Еще одной деталью, всплывшей в связи с произошедшим, является присвоение ахундом денег, собиравшихся в мечети в качестве пожертвований. Утверждается, что ахунд присвоил 20 тысяч манатов.