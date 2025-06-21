Долгожданный вечер UFC в Баку

Сегодня в Баку впервые будет организован турнир UFC (Ultimate Fighting Championship).

Бойцовский вечер состоится в Baku Crystal Hall и начнется в 20:00.

Основные поединки стартуют с 23:00. Главный бой вечера пройдет между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и экс-претендентом на титул Халилом Раунтри.

Вторым по значимости поединком станет бой в легком весе между представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом.

В рамках турнира также в октагон выйдут азербайджанские представители Назим Садыхов и Тофиг Мусаев. Они встретятся соответственно с бразильцем Николасом Моттой и кыргызстанцем Мыктыбеком Оролбаем.

Список поединков, запланированных на вечер UFC:

Предварительные бои

Полулегкий вес: Ирина Алексеева (Россия) – Клаудия Сигула (Польша)

Полусредний вес: Сок Хён Ко (Южная Корея) – Обан Эллиотт (Уэльс)

Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (Египет) – Мухаммед Усман (Нигерия)

Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (Великобритания) – Дарья Железнякова (Россия)

Средний вес: Исмаил Наурдиев (Марокко) – Пак Чун Ён (Южная Корея)

Суперлегкий вес: Тагир Уланбеков (Россия) – Максум Азат (Казахстан).

Основные бои

Полулегкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) – Богдан Град (Австрия)

Легкий вес: Назим Садыхов (Азербайджан) – Николас Мотта (Бразилия)

Тяжелый вес: Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев (Россия)

Легкий вес: Тофиг Мусаев (Азербайджан) – Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан)

Легкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Игнасио Бахамондес (Чили)

Полутяжелый вес: Джамал Хилл (США) – Халил Раунтри (США).

Источник: АЗЕРТАДЖ