Глава МИД Армении прокомментировал визит Пашиняна в Турцию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал состоявшийся визит армянской делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в Турцию.

«Сопровождал премьер-министра Никола Пашиняна во время его знаменательного визита в Турцию в столь важный момент. Диалог, нормализация отношений и содействие миру в регионе, в нашем непосредственном соседстве – ключевые задачи во внешней политике Армении», – написал Мирзоян в соцсети X.

20 июня делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном посетила Стамбул.

Глава армянского правительства провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча длилась около часа. На встрече Пашинян подчеркнул приверженность Армении процессу обеспечения мира и стабильности в регионе и продолжению политики нормализации отношений с соседями. Лидеры двух стран подтвердили готовность продолжать прямые контакты и диалог.

Источник: Sputnik Армения