МЧС обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах - ВИДЕО
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона и отметило, что, несмотря на проводимую им массовую просветительскую работу, несоблюдение некоторыми гражданами правил безопасности приводит, в конечном итоге, к тяжелым последствиям.
Принимая это во внимание, МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности в водных бассейнах, в том числе на пляжах. В частности, запрещается:
- купание в местах, не считающихся пляжем;
- заплыв за обозначенные границы зоны купания;
- заход в море в ветреную погоду;
- ночевка на пляже;
- пребывание на пляже в нетрезвом виде;
- совершение в воде грубых действий;
- ловля рыбы на пляже;
- заход на пляж с другими лодками и маломерными судами, кроме спасательной техники!
Помните:
- Нельзя оставлять детей без присмотра на пляже, указания предупреждающих знаков и надписей, призывы и требования спасателей необходимо выполнять неукоснительно!
- Беспрерывное нахождение под палящим солнцем, также как заход в воду после наступления темноты - опасно!
В случаях опасности следует звонить по номеру 112.