МЧС обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах - ВИДЕО

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона и отметило, что, несмотря на проводимую им массовую просветительскую работу, несоблюдение некоторыми гражданами правил безопасности приводит, в конечном итоге, к тяжелым последствиям.

Принимая это во внимание, МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности в водных бассейнах, в том числе на пляжах. В частности, запрещается:

- купание в местах, не считающихся пляжем;

- заплыв за обозначенные границы зоны купания;

- заход в море в ветреную погоду;

- ночевка на пляже;

- пребывание на пляже в нетрезвом виде;

- совершение в воде грубых действий;

- ловля рыбы на пляже;

- заход на пляж с другими лодками и маломерными судами, кроме спасательной техники!

Помните:

- Нельзя оставлять детей без присмотра на пляже, указания предупреждающих знаков и надписей, призывы и требования спасателей необходимо выполнять неукоснительно!

- Беспрерывное нахождение под палящим солнцем, также как заход в воду после наступления темноты - опасно!

В случаях опасности следует звонить по номеру 112.